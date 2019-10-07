MİT ve TSK Kandil'de bu sefer PKK'lı Ayfer Kordu'yu hedef aldı!
MİT ve TSK Kandil'de terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerimden Ayfer Kordu'yu hedef aldı. İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde bulunan Ayfer Kordu Abdullah Öcalan'a yakınlığıyla biliniyor.
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. 1968 Erzincan doğumlu olan Ayfer Kordu PKK/KCK Terör Örgütü üyesinin üst düzey isimlerinden.