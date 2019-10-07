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Konya'daki bu park Japonya'daymış hissi uyandırıyor

Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Japon Kyoto Parkı, şehrin turizmine önemli katkı sağlıyor.

Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerinde 2010'da hizmete açılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, kent halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya ile Kyoto arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptırılan park, 4 bin metrekarelik göleti, Japon balıkları, mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle görenleri hayran bırakıyor. 

Park, taş ve ahşap köprüleri, Japon bitkileriyle de dikkati çekiyor. Japon mimarisi tarzında yapılan ve açık büfe kahvaltı hizmeti verilen kafeterya ise özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Japon turistlerin de ilgi gösterdiği park, düğün çekimlerinin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Japon Kyoto Parkı'nda, Japon bahçesi, kameriyeler, seyir terasları, taş fenerler, küçük adalar, doğal tepeler de bulunuyor.

"Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor"

Parkta çocuğuyla vakit geçiren Naci Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır buraya geldiğini söyledi. 

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