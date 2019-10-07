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Ivana Sert Ezhel'in Felaket şarkısını okudu

İlk şarkısı "İmalat Hatası" ile adından söz ettiren Ivana Sert, dün sahneye çıktığı yarışmada Ezhel'in "Felaket" şarkısını söyledi.

Moda ikonu Ivana Sert, dün Kıbrıs'ta düzenlenen Fashion TV Model Awards 2019'da sahneye çıktı. Mayolu kostümüyle dikkat çeken Sert, Ezhel'in "Felaket" şarkısını okudu.

EZHEL'İN FELAKET ŞARKISINI SÖYLEDİ

Moda sektöründen müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Ivana Sert, geçtiğimiz Mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası'nı çıkardı. Ardından rahmetli şarkıcı Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını okuyarak dinleyenleri ikiye ölen Ivana, son şarkı tercihiyle yine herkesi şaşırttı. Siyah cesur mayolu kostümüyle podyuma çıkan Ivana Sert'e Felaket şarkısını okurken yarışmacı kızlarda dans ederek eşlik etti.

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