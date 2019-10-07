O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ten bloklama sistemine ilginç yorum: Ahlaki sistemimi yıktı

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı O Ses Türkiye dün akşam yeni sezon ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmaya jüri üyesi Beyazıt Öztürk'ün bloklama sistemiyle alakalı yaptığı yorum damga vurdu.

SEDA SAYAN, BEYAZ'A SERT ÇIKTI

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'ye bu sene sürpriz bir şekilde getirilen jüri bloklama butonu renkli anların yaşanmasına neden oldu. Sahneye çıkarak performansını sergileyen bir yarışmacı, Seda Sayan ve Hadise'yi döndürdü. Yarışmacıyı kendi takımına almak isteyen Seda Sayan, "İlk ben döndüm" diyerek yarışmacıyı ikna etmeye çalıştı. Devreye giren Beyazıt Öztürk, "Hadise önce döndü" deyince sinirlenen Seda Sayan "Sana ne" diyerek herkesi güldürdü.