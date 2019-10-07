Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Türk futbolunda bu kadar büyük rezaletler yaşanmadı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Türk futbolu ve hakemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın Ceyhun Gülselam'a attığı dirsek nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, Atiba'nın pozisyonunun da penaltı olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan 'Yüzde Yüz Futbol' adlı programda şu ifadeleri kullandı;

''Türk futbolunda bu kadar rezaletler yaşanmadı''

''VAR sistemine herhalde ciddi paralar veriyorlardır. Vallahi gerek yok. Türk futbolunda bu kadar rezaletler yaşanmadı. MHK Başkanı 'hakemlerimiz aslan gibidir' diyor, 5 gün sonra hakemin kariyerini bitiriyor. Galatasaray maçında Mariano yumruk mu attı, tokat mı attı bilmiyorum. Diğer pozisyonun penaltı olduğunu herkes biliyor. Hakem olmana da gerek yok.

''Büyük skandal bunlar''

Son 3 günde olanlar bilerek isteyerektir. Büyük skandal bunlar. Böylesi şeyi 3 gündür yaşadığım için büyük üzüntü duyuyorum. Türkiye'de 'VAR'a karşı olan nadir insanlardandım. Bu sektördeki insanlara güvenmiyordum çünkü. Dün ve evvelsi gün yaşadıklarımız, kim bunu yönetiyorsa onun suçudur."

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