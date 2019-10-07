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Motosiklet üstünde yatarak giden sürücü tehlike saçtı

Samsun'da, motosiklet üstünde yatarak seyir eden sürücü canına hiçe sayarak yolculuk yaparken yoldan geçen diğer araçları da tehlikeye attı.

Olay, Samsun Vezirköprü ilçesi Vezirköprü - Havza karayolunda meydana geldi. Motosikletin üstüne yatarak seyir eden sürücü hem kendi canını hem de trafiği riske atarak yolculuk etti. Kendisiyle aynı anda seyir halinde olan diğer motosikletteki kişiler hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken yaşanan olaylar motosiklet arkasında giden araç içinde bulunan kişilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yaşanan bu olay yürekleri ağza getirdi.

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