Ersun Yanal'dan flaş karar! Jailson bardağı taşırdı kızağa çekiliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son haftalarda yaptığı hatalardan dolayı takımına birçok gol yediren Jailson'u kulübeye çekme kararı aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

İlk 7 haftada kalesinde 7 gol gören sarı-lacivertlilerde defans bloğunun yaptığı basit hatalar etkin rol oynadı.

Serdar ve Sadık'a görev vermedi

Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı sezon öncesi hazırlık maçlarında deneyen teknik direktör Ersun Yanal, resmi karşılaşmalarda bu oyunculara hiç şans vermedi.

Adil Rami hazır değil

Yeni transfer Adil Rami'ye Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de yer veren deneyimli teknik adam, maçın ikinci yarısında Fransız futbolcuyu oyundan çıkardı. Fransız oyuncu henüz ritmini bulamadı. Adil Rami hiç hazır bir görüntü çizmezken Fenerbahçe'de stoper ikilisi Zanka ve Jailson olarak devam etti.





Jailson yine hata yaptı

Ancak bu stoper tandemi de sarı-lacivertli takıma çare olmadı ve son olarak Antalyaspor maçında yitirilen 3 puan Jailson'un basit bir hatasından geldi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin ligde yediği 7 golün 3'ünde bariz hata yapan Jailson'un durumu tartışılıyor.





Jailson kulübeye Rami ya da Serdar 11'e

Ersun Yanal'ın başlarda mecburiyetten stoperde şans verdiği daha sonra ise oyunu geriden başlatması nedeniyle yola devam ettiği Brezilyalı oyuncunun durumunu tekrar gözden geçirmesi bekleniyor. Milli arada yapılacak idmanlarda Adil Rami ve Serdar Aziz'in performanslarını takip edecek olan tecrübeli hoca, memnun kalması durumunda Jailson'u kulübeye çekecek. Denizlispor deplasmanında Zanka'nın yanında bu iki isimden birine görev verecek.