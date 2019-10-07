Erzurumspor Altınordu maçında skandal! Murat Uçar Hüseyin Eroğlu'na saldırdı
TFF 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Altınordu'yu 1-0 yendiği maçın ardından Murat Uçar'ın tünelde eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırması şoke etti.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Altınordu’yu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay şok etkisi yarattı.
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Eski hocasına saldırdı: Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu’na saldırdı. Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi.
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Yüksek ceza alması bekleniyor: Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat’ın yüksek ceza alması bekleniyor.
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Tepkiler çığ gibi: Hüseyin Eroğlu'na eski oyuncusu tarafından yapılan saldırı tepki gördü.
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