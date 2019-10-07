Sefaköy'de motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp havaya ateş açtılar

İSTANBUL Sefaköy'de motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra silahla havaya rastgele ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı.
Önce yolu trafiğe kapattılar
Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı.
Havaya rastgele ateş açtılar
Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı.
Ortalığı birbirine kattılar
Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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