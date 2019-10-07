BM’den Türkiye'nin Suriye'de yapacağı kritik operasyonuyla ilgili ilk açıklama

ABD'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı harekat için askerlerini geri çekmesinin ardından Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı operasyonla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. ABD Türkiye'nin operasyonu için askerlerini çekeceğini ve harekatta yer almayacağını bildirdi.

Öte yandan söz konusu operasyonla ilgili BM'den de açıklama geldi.

'En kötüsüne hazırlanıyoruz'

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı harekat için "en kötüsüne hazırlanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler'de görevli üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye askeri operasyon düzenlerse Suriye'nin kuzey doğusundaki sivillerin yerinden ayrılmasının önüne geçilmesi için taraflara çağrıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler'in güvenli bölgelerle ilgili acı bir deneyimi var" ifadesi kullanıldı. Gazetecilere açıklama yapan BM yetkilisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda yerinden olanlar için bir acil durum planı yapıldığını söyledi. Yetkili, "İhtiyaç olması durumunda gıda ve ilaç yardımı yapılmasına ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.