ABD basını operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını açıkladı

ABD basını, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını 3 bin 200 olarak duyurdu. Türkiye NATO'daki en çok tank sahibi ülke konumunda.

We Are The Mighty sitesinin aktardığına göre, Rusya dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkesi ve elinde yaklaşık 22 bin muharebe tankı bulunuyor.

NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ise bu sayı yalnızca 11 bin civarı. ABD ve Kanada'nın sahip olduğu tank sayısı 18 bin olarak gösterilirken, NATO üyesi en çok tank sahibi olan ülke de 3 bin 200'le Türkiye.

"Askeri üstünlüğü kaybettik"

ABD Savunma Bakanı Joseph Dunford, NATO'nun son yıllarda Rusya karşısındaki askeri üstünlüğünü kaybettiğini ifade etmişti. Dunford, İttifak'ın savunma bakanlarının Rusya'nın askeri alanda bir rakip olduğunu kabul ettiğini, NATO'nun da onun karşısındaki avantajının tükenme seviyesine geldiğini kaydetmişti. Rus askeri uzman İgor Korotçenko ise Dunford'un sözlerinin ABD'nin askeri bütçesinin boşa harcandığını kanıtladığını belirtmişti.