HABER /  DÜNYA

Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği askeri operasyon için 'desteklemeyeceğiz' açıklaması yaparken, bu gelişme karşısında nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Fırat'ın doğusuna operasyon an meselesi. ABD askerlerini sınırdan çekmeye başlarken, gözler rakibi Rusya'nın operasyona ilişkin ne diyeceğine çevrildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

Reuters’ın haberine göre; Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya’yla aynı fikride olduğunu belirterek, “Umarız Türk meslektaşlarımız tüm hallerde bu pozisyona bağlı kalacaktır” dedi.

Beyaz Saray'ın operasyon açıklaması

Açıklamada Amerika’nın söz konusu operasyonun bir parçası olmayacağı vurgulanırken Amerika’nın, bölgede bugüne dek IŞİD’e yönelik yürüttüğü faaliyete değinildi ve Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine yönelik de eleştiri dile getirildi.

Beyaz Saray açıklamasında “Bugün Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar. Türkiye yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine yönelik uzun zamandır planladığı operasyon konusunda harekete geçecek. Amerikan Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve bir parçası olmayacak. Amerikan güçleri IŞİD’in halifelik ilan ettiği ve Amerika’nın onları def ettiği bu bölgelerde artık bulunmayacak. Amerikan hükümeti bölgedeki IŞİD militanlarının geldiği Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine IŞİD savaşçılarını geri almaları konusunda baskı yaptı ancak onlar bu kişileri geri almayı kabul etmediler. Amerika yıllardır vatandaşlarının vergilerine büyük maliyetler getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bölgede geride kalan iki yıl boyunca yakalanmış olan IŞİD savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak“ denildi.

YPG/PKK'dan ABD'ye 'Fırat'ın doğusu' suçlaması

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
ABD askerinin Türkiye sınırından çekilme görüntüleri
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması sonrası YPG'li teröristler harekete geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayburt'ta vicdansızlığın bu kadarı dedirten görüntüler! Öldürüp köprüye astılar
Ali Koç'u kara kara düşündüren tablo: Bu gemi nasıl yüzecek
HDP'li Oluç'tan çarpıcı yorum: Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı
İBB'nin hamlesi sonuç vermedi Altunizade metrobüs durağı yolcuları çileden çıkarttı
Reuters duyurdu! Üst düzey Türk yetkili: Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek
Türkiye Suriye'ye giriyor ABD askeri çekiliyor PKK'da büyük bir panik başladı
ÖNCEKİ HABERLER
2020 bayram tarihleri Kurban Bayramı ne zaman hangi ayda?
Yılbaşı tatili kaç gün 2020 yeni yıl ne zaman?
Şenol Güneş Arnavutluk maçı öncesi konuşuyor
29 Ekim tatili kaç gün okullar 4 gün tatil olur mu?
ABD basını operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını açıkladı
AÖF harç ücretleri 2019-2020 ne kadar oldu AÖF harç ödeme bankaları
Yorumlar 1 yorum