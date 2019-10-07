Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği askeri operasyon için 'desteklemeyeceğiz' açıklaması yaparken, bu gelişme karşısında nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Fırat'ın doğusuna operasyon an meselesi. ABD askerlerini sınırdan çekmeye başlarken, gözler rakibi Rusya'nın operasyona ilişkin ne diyeceğine çevrildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

Reuters’ın haberine göre; Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya’yla aynı fikride olduğunu belirterek, “Umarız Türk meslektaşlarımız tüm hallerde bu pozisyona bağlı kalacaktır” dedi.

Beyaz Saray'ın operasyon açıklaması

Açıklamada Amerika’nın söz konusu operasyonun bir parçası olmayacağı vurgulanırken Amerika’nın, bölgede bugüne dek IŞİD’e yönelik yürüttüğü faaliyete değinildi ve Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine yönelik de eleştiri dile getirildi.

Beyaz Saray açıklamasında “Bugün Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar. Türkiye yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine yönelik uzun zamandır planladığı operasyon konusunda harekete geçecek. Amerikan Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve bir parçası olmayacak. Amerikan güçleri IŞİD’in halifelik ilan ettiği ve Amerika’nın onları def ettiği bu bölgelerde artık bulunmayacak. Amerikan hükümeti bölgedeki IŞİD militanlarının geldiği Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine IŞİD savaşçılarını geri almaları konusunda baskı yaptı ancak onlar bu kişileri geri almayı kabul etmediler. Amerika yıllardır vatandaşlarının vergilerine büyük maliyetler getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bölgede geride kalan iki yıl boyunca yakalanmış olan IŞİD savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak“ denildi.