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Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye, Rusya, Suriye, İran ve Kürtler...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili yaptığı yeni açıklamada "ABD'nin sonu gelmez savaşlardan çekilme vakti geldi." dedi.

Trump açıklamasının devamında, 'DAEŞ'le Türkiye, Rusya, Suriye, İran ve Kürtler ilgilenmeli. Olacakların içerisinden Türkiye, AB,  Suriye ve Kürtler çıkacak.' dedi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklamalarda bulunan Trump ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerektiğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

"Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye gitgide daha derinden battık. Ben Washington'a geldiğimde, IŞİD bölgede gemi azıya almıştı. IŞİD halifeliğini çarçabuk yüzde 100 yenilgiye uğrattık.

"Avrupa onları geri istemedi"

Buna çoğu Avrupa'dan binlerce IŞİD savaşçısını yakalamamız dahil. Ama Avrupa onları geri istemedi, 'sen onları elinde tut ABD' dediler. Ben de dedim ki "Hayır, size büyük iltimas geçtik ve şimdi bizden onları devasa bedelle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için sizindir.

"Çekilme vakti geldi"

ABD'nin sonu gelmez savaşlardan çekilme vakti geldi. Olacakların içinden Türkiye, AB, Rusya ve Kürtler çıkacak. Her zamanki gibi ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin 'kerizi' olduğunu sandılar. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar. Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım."

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