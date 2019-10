İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye ile ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi beklenen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında İngilizce bir mesaj yayınlayan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin niyeti açık ve net: Sınırımızdaki terör koridorunu ortadan kaldırmak. Kürt halkının düşmanı olan PKK ile savaşmak. DEAŞ ile mücadele etmek ve yeniden güçlenmesini önlemek.

Suriye’nin PKK işgaline değil yerel bir yönetime ihtiyacı var

Suriye’nin PKK işgaline değil yerel bir yönetime ihtiyacı var. PKK’nın kontrolü altında aldığı bölgelerde etnik temizlik yaptığı ve her türlü muhalefeti -özellikle de Kürt demokratları- ortadan kaldırdığı pek çok uluslararası insan hakları kuruluşu tarafından da kabul edilmektedir.

SDG/YPG/PKK’nın bölgede DEAŞ’la mücadele konusunda Türkiye’den daha güvenilir olduğunu düşünenler için kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. SDG/YPG/PKK, Trump’ın askerlerini çekme kararının ardından 3.200 DEAŞ’lı mahkumu serbest bırakmayı görüşmüştü.

Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir

Türkiye şimdiye kadar Suriye’de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir.

PKK’dan kurtarılan bölgelerde, teröristlerin işgali yerine Türkiye tarafından sağlanan hizmetler olacak. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye’nin tüm Suriyeliler için yönetim ve güvenlik açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini göstermiştir."

Syria needs local governance not the PKK’s occupation. It has been acknowledged by many international human rights organizations that PKK embarked upon an ethnic cleansing in the areas it controlled and eliminated any dissent, especially Kurdish democrats.