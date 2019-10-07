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HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, kapatılan BDP Genel Başkanı iken 27 Aralık 2013'de partisinin Şırnak il binasında katıldığı aday tanıtım etkinliğinden dolayı 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan dava açılmıştı.

Aday tanıtımları ve siyasi değerlendirmeler

Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Edirne'de tutuklu olan Demirtaş katılmazken avukatları hazır bulundu. 

Esasa ilişkin savunma yapan Demirtaş'ın avukatları, toplantıdaki konuşmaların aday tanıtımları ve siyasi değerlendirmeler olduğunu söyledi.

"Demirtaş sorumlu tutulamaz"

Konuşma sırasında Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açılması ve PKK lehine sloganlar atılmasından Demirtaş’ın sorumlu tutulamayacağını savunan avukatlar, beraat talebinde bulundu.

1 yıl 3 ay hapis cezası

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, Demirtaş'a 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakim, Demirtaş’a verilen hapis cezasını TCK’nın 51/1. maddesi gereğince erteledi.

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