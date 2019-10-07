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Fırat'ın doğusuna operasyon! CHP'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ile ilgili "Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa olarak kullanıyor" değerlendirmesi yaptı.

"Biz bu meselenin başından beri itibaren şunu söylüyoruz; Orta Doğu bataklığına girmeyin. Ama bizi dinlemedi, sonra da işler sarpa sarınca bizi aldattılar dedi.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Mehmetçik neden yabancı topraklarda şehit oluyor?"

-Biz Suriye ile ilişkileri düzeltin dedik. Türkiye de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Bizim mehmetçiğimiz yabancı topraklarda neden şehit oluyor diye sorduk. Biz mehmetçiklerimizin ve ulusumuzun çıkarlarının yanındayız. Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ile Ankara arasındaki yoldur.

"Sarayla ABD arasında bir uzlaşma var"

Ama hemen bir sonraki paragrafta ben vergi mükelleflerimin parasını korumak işçin bunu yapıyorum. Bu iki paragraf birbiriyle uyumsuz. İkisi de başka yerlere mesaj gönderiyor. Biz bu mektubu okuduğumuzda gördüğümüz şu; sarayla ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur; siz bizim belirlediğimiz bölgelere girin biz o bölgelerin yakınında olmayacağız ama biz de size bu işin başından sonuna kadar ne kadar cihatçı terörist yakaladıysak sizin sırtınıza bırakalım.

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