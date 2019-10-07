Adıyaman'da metan gazı paniği onlarca kişi rahatsızlandı! Köye girişler yasaklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çok sayıda kişi henüz bilinmeyen bir noktadan sızan ve köyde etkili olan metan gazından etkilendi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Metan gazının yoğunluğunu ve etkisini sürdürmesi nedeniyle sağlık ekipleri köye bir süre giriş yapamadı.