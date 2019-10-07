Erdoğan Sırbistan'da ortak basın toplantısında duyurdu: Türkiye talep etti açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da mevkidaşı Aleksandar Vucic ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında gittiği Sırbistan'da mevkidaşı Vuçiç ile ortak basın toplasında ikili ilişkilere ilişkin dönemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün 9 anlaşma imzaladık. Bu durum yüksek stratejik durumun ne denli verimli olduğunu gösteriyor. İkili ilişkiler yanısıra bölgesel meseleler konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi. Ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum.

'Otoyol projesini başlatıyoruz'

Türkiye Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz.

Her şeyden önce adeta Balkanlar'ın köşe taşları, temel taşları ve Balkanlar'ın bu temel taşlarını birbirleriyle dayanışma içinde olması, barışın teminatı olması inanıyorum ki tüm Balkanlar'da yaşayanları olumlu istikamette etkileyecektir. İnsanlık için kavga değil insanlık için barış lazım.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamalarından satır başları;

Erdoğan ile ekonomik ilişkilerimizde çok faydalı görüşmelerimiz oldu. Türk Sırp ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.

Heyetler arası görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Sırbistan Sarayı'nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.