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Ufuk Uras Davutoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalar yaptı

Ufuk Uras, yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeye dair önemli bir açıklama yaptı.

Eski Başbakan Davutoğlu’na yakın kaynaklar, Uras’a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söylemişti.

"Davutoğlu benimle görüşmek istedi"

Ufuk Uras, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeye kendisini Davutoğlu'nun davet ettiğini belirterek şöyle dedi: Sayın Davutoğlu benimle görüşmek istedi.

Kendi konumunu anlattı, ben de kendi durumumu anlattım.

İfade edilen bir görüş yok ki paylaşmak ya da paylaşmamak söz konusu olsun. Varolan bir partiyle ilgisi olsun ya da olmasın.

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