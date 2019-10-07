Doğu Perinçek'ten Suriye operasyonuyla ilgili dikkat çeken yorumlar

Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyon için konuşan Perinçek, "Suriye ile iş birliği yapabileceklerine ve Kandil'e beyaz bayrak çektirileceğini" söyledi.

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonu değerlendirdi.

Terör örgütü PKK'nın kökünün kazılması ve Esad ile anlaşma için tarihi bir fırsatın yakalandığını anlatan Perinçek, Kandil'e beyaz bayrak çektirileciğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kesin ve köklü bir zaferden bahsediyoruz"

"Suriye devletiyle iş birliği yapmak kesin ve köklü zaferin birinci koşuludur. Kesin ve köklü zaferden bahsediyoruz. Yoksa 30 kilometre arkaya atmaktan söz etmiyoruz.

"Tarihi fırsat"

Tarihi fırsat. Kandil'e beyaz bayrak çektirmekten ve PKK'yı bitirmekten bahsediyoruz. Bunun başarısı için Suriye ile iş birliği yapacağız. Suriye ile iş birliği aynı zamanda Rusya ve İran ile iş birliğinin pekiştirilmesi demektir.

"PKK'yı Suriye toprağında bitiriyoruz''

Orası Suriye toprağıdır. PKK'yı Suriye toprağında bitiriyoruz. Suriye yönetimi de PKK'yı terör örgütü olarak görüyor. Suriye, PKK'nın bitirilmesi için Türkiye'ye el uzatıyor. PKK, YPG ve PYD'nin çatı örgütü SDG'nin kökü, Suriye devletiyle kazınabilir. Göreceksiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, bu harekattan büyük bir zaferle çıkacaktır. Kandil'e beyaz bayrak çektirmek ve PKK'nın YPG'nin kökünü kazımak, bu zaferin tanımıdır."