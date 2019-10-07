HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde 3,5 milyon yıl önce patlama olmuş

Anadolu Ajansı

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce devasa bir enerjinin açığa çıktığı patlama meydana geldiği bildirildi.

Avustralya'da Tüm Gökyüzü Astrofiziği için ARC Mükemmellik Merkezi'nde (CAASTRO) görevli Profesör Joss Bland-Hawthorn liderliğinde yapılan araştırmada, yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde süper kütleli kara delik yakınında devasa bir enerji açığa çıkaran patlama yaşandığını ortaya koydu.

İyonlaşma konisi

Seyfert ışıması olarak adlandırılan olayın, Samanyolu Galaksisi'nde iki muazzam "iyonlaşma konisi" yarattığı ve etkisinin 200 bin ışık yılı uzaklıkta bile hissedildiği kaydedildi.

Patlamayı, Güneş'ten yaklaşık 4,2 milyon kat daha büyük kütleli kara delik Sagittarius A ile bağlantılı nükleer hareketliliğin tetiklemiş olabileceği belirtildi.

Keşfin, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinin sanılandan daha dinamik olduğunu gösterdiği, bunun galaksinin gelişiminin yeniden yorumlanması ihtiyacı doğurabileceği vurgulandı.

Samanyolu'nu kavrayışımızı çarpıcı biçimde değiştiriyor

Çalışma ekibinde yer alan Sydney Üniversitesinden Magma Guglielmo, "Bulgular, Samanyolu'nu kavrayışımızı çarpıcı biçimde değiştiriyor. Biz hep galaksimizin pasif, merkezi çok parlak olmayan bir galaksi olduğunu düşünüyorduk" değerlendirmesini yaptı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerinin kullanıldığı çalışmanın ayrıntılarının, "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanacağı ifade edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ufuk Uras Davutoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalar yaptı
Fırat'ın doğusuna operasyon! CHP'den çok konuşulacak açıklamalar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye ile ilgili açıklama
Şenol Güneş'ten bomba Suat Serdar açıklaması! Abdullah Avcı ve Kadıköy'den de bahsetti
Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye Rusya Suriye İran ve Kürtler...
Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Ekim ayı hacamat günleri 2019 hangi günler yaptırılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar Canlı Yayın
Hakkari Çukurca'da PKK'ya darbe 3 terörist öldürüldü
Doğu Perinçek'ten Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ilgili dikkat çeken yorumlar
Çobanbey ve Azez'de patlamalar! Çok sayıda yaralı
Cemil İpekçi kaç yaşında kaç kere evlendi ilk karısına bakın kimdir?
Yorumlar