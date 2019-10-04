iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı
Apple'ın 10 Eylül'de yaptığı lansman ile tanıtılan iPhone 11 serisinin yurt dışı fiyatları açıklanmıştı. Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatların nasıl olacağı ise bilinmiyordu.
Merakla beklenen ve yurt dışında yoğun ilgi göre yeni iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatları sızdırıldı. Türkiye'deki en pahalı akıllı telefon olmayı başaran iPhone 11 serisinin modeline göre işte fiyatları
18
iPhone 11 64 GB
7.299 TL
28
iPhone 11 128 GB
7.749 TL
38
iPhone 11 256 GB
8.599 TL
48