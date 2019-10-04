iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

Apple'ın 10 Eylül'de yaptığı lansman ile tanıtılan iPhone 11 serisinin yurt dışı fiyatları açıklanmıştı. Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatların nasıl olacağı ise bilinmiyordu.

Merakla beklenen ve yurt dışında yoğun ilgi göre yeni iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatları sızdırıldı. Türkiye'deki en pahalı akıllı telefon olmayı başaran iPhone 11 serisinin modeline göre işte fiyatları

18

iPhone 11 64 GB
7.299 TL

28

iPhone 11 128 GB
7.749 TL

38

iPhone 11 256 GB
8.599 TL

48