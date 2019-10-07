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Yiğit Bulut olay olan Devlet Bahçeli Tweetini kimin sildirdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Devlet Bahçeli'yle ilgili gündeme oturan paylaşımları için sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili paylaşımları bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yiğit Bulut, Prof. Dr. Mehmet Haberal hakkında "Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem...Eğer sayın Bahçeli hala oradaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli" diye yazdı. Haberal'ın MHP Milletvekili oğlu Erkan Haberal "Ayyaş, yine çok içmişsin" diye yanıt verdi.

Yiğit Bulut Twitter’dan bir açıklama yaptı

Her iki isim de Tweetlerini kısa süre sonra sildi. Yiğit Bulut ve MHP’li bazı vekiller arasındaki bu atışma bir çok medya organında kriz şeklinde yorumlandı. Attığı tweeti sildiği için eleştirilen Yiğit Bulut ise bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bir açıklama yaptı.

MHP'li Semih Yalçın Tweetleri sildirdi

Medyada dolaşan haberlerin kasıtlı yapıldığını savunan Bulut, Tweetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın “bunların silinmesi daha doğru olur” demesi üzerine sildiğini açıkladı. 

İşte Yiğit Bulut’un o tweetleri:

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