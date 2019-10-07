Yiğit Bulut olay olan Devlet Bahçeli Tweetini kimin sildirdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Devlet Bahçeli'yle ilgili gündeme oturan paylaşımları için sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili paylaşımları bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yiğit Bulut, Prof. Dr. Mehmet Haberal hakkında "Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem...Eğer sayın Bahçeli hala oradaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli" diye yazdı. Haberal'ın MHP Milletvekili oğlu Erkan Haberal "Ayyaş, yine çok içmişsin" diye yanıt verdi.

Yiğit Bulut Twitter’dan bir açıklama yaptı

Her iki isim de Tweetlerini kısa süre sonra sildi. Yiğit Bulut ve MHP’li bazı vekiller arasındaki bu atışma bir çok medya organında kriz şeklinde yorumlandı. Attığı tweeti sildiği için eleştirilen Yiğit Bulut ise bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bir açıklama yaptı.

MHP'li Semih Yalçın Tweetleri sildirdi

Medyada dolaşan haberlerin kasıtlı yapıldığını savunan Bulut, Tweetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın “bunların silinmesi daha doğru olur” demesi üzerine sildiğini açıkladı.

İşte Yiğit Bulut’un o tweetleri:

SEVGİLERİMİ SUNUYORUM.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur🍎🇹🇷 — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) October 7, 2019

Çalışan kötü niyetlilere izin vermemek gerekir.

1999 yılından bugüne tanımaktan şeref duyduğum, geçmişte uzun mesai yapma onuruna eriştiğim Sayın Bahçeli’nin bu Millet için değeri her türlü tartışmanın üstündedir.

KENDİSİNE TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYOR SAYGI VE — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) October 7, 2019

Değerli Ağabeyim çok sevdiğim ve Saydığım MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın “bunların silinmesi daha doğru olur” demesidir.

Bugün görüştüğüm birçok isim de aynı fikri ifade etmiştir. Şahıslar arasında polemik olabilir ama bunu kötü ifadeler ile çarpıtarak genele yaymaya — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) October 7, 2019

Silindiğine dair özellikle benimle ilgili “baskı geldi” ile başlayan ve bazı noktalara bağlanan haberler yapılmıştır.

Yazdıklarımı silmemin daha doğrusu karşılıklı silinmesinin tek bir nedeni vardır; — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) October 7, 2019