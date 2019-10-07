Gamze Özçelik olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek verdi
Gamze Özçelik, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesi Mehmetçik'e destek verdi.
Oyunculuğu bırakarak tesettüre giren Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile iyilikten iyiliğe koşarken bir de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesi Mehmetçik'e verdiği destek ile gündeme geldi.
Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Olası harekat sosyal medyada da geniş yankı bulmasının ardından Gamze Özçelik de operasyona katılacak Mehmetçik'e destek paylaşımı yaptı.
Gamze Özçelik, Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı.
Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber yalnızca Türkiye'de değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşan Gamze Özçelik'in Mehmetçik'e verdiği destek paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.