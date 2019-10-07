Gamze Özçelik olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek verdi

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Olası harekat sosyal medyada da geniş yankı bulmasının ardından Gamze Özçelik de operasyona katılacak Mehmetçik'e destek paylaşımı yaptı.