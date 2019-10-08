HABER /  YEREL

Sarıyer'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde saat 06:30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağına geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. 

YAN YATAN KAMYONDA SÜRÜCÜ YARALANDI
Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen Ambulansla yapılan Kalkan ardından hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Selim Soydan tartışılan fotoğrafıyla ilgili günah çıkardı
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıdır
ABD'den gelen açıklamalar, doları nasıl etkiledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Hep birlikte güçlenelim
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Türkiye'nin Suriye operasyonu başladı mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Hugo Lloris Türkiye maçında yok
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Sigorta'yı farklı mağlup etti
Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
2019 eğitim tatilleri tarihleri ne zaman 15 tatil başlangıcı
Yorumlar