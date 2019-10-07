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ABD'den gelen açıklamalar, doları nasıl etkiledi?

Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD'den gelen peş peşe açıklamalar sonrası dolar yükselişe geçerek 5,79'u gördü. Dolar, şu sıralar 5,78'den işlem görüyor.

Cuma gününü 5,71'den tamamlayan dolar kuru Türkiye'nin Suriye'ye operasyonuna ilişkin ABD açıklamasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 5,72-5,75 arasında işlem gören kur, gün içerisinde en çok 5,79'u gördü. Dolar, şu sıralar 5,78'den işlem görüyor.

ABD'den operasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunu kapsayacak güvenli bölgenin kurulmasını ele alırken, Beyaz Saray Türkiye'nin operasyon için yakında harekete geçeceğini ve ABD güçlerinin burada rol almayacağını bildirdi

Beyaz Saray'dan gelen açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük. Washington'a geldiğimde DEAŞ bölgede kol geziyordu. Hızlıca DEAŞ'ın yüzde yüzünü mağlup ettik" ifadeleri yer aldı.

'Dolarda 5,75 ve 5,78 direnç konumunda'
Hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75 ve 5,78'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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