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Azerbaycan'da ezan yasaklandı mı? İşte gerçek...

Anadolu Ajansı

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı, Baş Müftü Musayev, bazı internet sitelerinde çıkan, "Azerbaycan'da, hoparlörden ezan yasaklandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı, Baş Müftü Musayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupalı bir haber ajansı tarafından 2007'de yayılan ve gerçeği yansıtmayan haberin 12 yıl sonra kötü niyetli kişiler tarafından yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

Musayev, Azerbaycan'da hoparlörden ezan okunmasını engelleyen hiçbir kararın bulunmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye'de yeni haber olarak yayınlandı

2007'de Avrupa merkezli bir haber ajansı tarafından servis edilen bir haberde Azerbaycan'da hoparlörden ezan okumanın yasaklandığı iddia edilmişti.

Aynı haber bugün Türkiye'deki bazı internet sitelerince yeni haber olarak yayınlanmıştı.

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