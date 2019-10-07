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Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Allah'ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk televziyonunda katıldığı programda, Suriye'nin kuzeyindeki her gelişmenin Türkiye için milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

"Suriye'de asla işgal niyetinde değiliz"
"Türkiye'nin niyeti son derece açık. Biz Suriye'de asla bir işgal niyetiyle olmayacağız. Suriye'deki hiçbir etnik grup lehine, diğerinin aleyhine varlık göstermeyeceğiz" diyen Kurtulmuş, hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği 30 kilometrelik bölümün güvenli bölge haline getirilerek Suriyeli mültecilerin dönmesinin sağlanması olduğunu anlattı.

"Nihayetinde bir savaşa giriyoruz"
Kurtulmuş, "Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah'ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız" diye konuştu.

"ABD, PYD ile mi ittifak yapacak"
"ABD nihayetinde Ortadoğu'da en istikrarlı, demokrasisi, 82 milyon nüfusu olan müttefiki Türkiye ile mi işbirliği yapacak, yoksa 5-10 bin militanı olan PYD ile mi yapacak?" diye soran Kurtulmuş, ABD Başkanı'nın direktifinden sonra bundan geri adım atılmayacağını düşündüğünü söyledi.

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