ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye operasyon tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'den tehdit etti. Trump, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmıştı. Ardından, ABD Dışişleri'nden bir yetkili "Biz bu operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'da "Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız" demişti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Türkiye'nin operasyon başlatması durumunda, NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacaklarını açıklamıştı.

Başkan Trump sosyal medya hesabı Twitter'den Türkiye'ye yeni bir yaptırım tehdidinde bulundu. Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı olası operasyona ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye ekonomisini yok edeceğim"

Trump açıklamasında "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim." ifadelerini kullandı.