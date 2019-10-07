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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik zamları ile ilgili açıklama yaptı! Elektriği zam var mı?

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında bu sene başka zam yapılmayacağı duyurdu.

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan EPDK Başkanı Yılmaz Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Elektrikte üst üste yapılan zamları değerlendirdi.

Enerji zamlarını yaparken maliyetleri dikkate aldıklarını söyleyen Yılmaz "Elektriğin maliyetinin altında satışları beklemek doğru değil. Enerjinin üretim maliyetlerine bakınca zararına satış yapmak eşyanın tabiatına aykırı. Ekonomiye de aykırı. Dolayısıyla biz enerjinin de maliyet bazlı formülde satılmasından yanayız. Dolayısıyla biz enerjide zamları yaparken maliyetleri dikkate alıyoruz. Bu şirketleri zarar ettirmemek gibi kanundan doğan bir sorumluluğumuz var" diye konuştu.

Başka zam söz konusu değil

Yılmaz ertelenen zamların ileride katlanarak geldiğini, buna fırsat vermediklerini, bunun da ekonominin gereği olduğunu söyledi.

Bu sene başka zam olmayacağını belirten Yılmaz "Son çeyreğin tarifesini yapmış olduk, bu sene elektrikte başka herhangi bir zam söz konusu değil"  ifadelerini kullandı.

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