Fatih Terim'in 'müsaade etmem' dediği isimlerin kim oldukları ortaya çıktı

Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncuları yerden yere vuran Fatih Terim'in kast ettiği isimlerin; Belhanda, Selçuk İnan ve Feghouli olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası oyuncularını yerden yere vurmuştu. Gençlerbirliği maçının ardından kötü oyuna isyan eden Fatih Terim, bazı oyuncular için önemli kararlar alınacağının sinyalini vermişti.



"Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Galatasaraylılara Ocak'ta ne olacak, Ocak'a kadar ne olacak, izah edeceğim" diyerek oyuncularını yerden yere vuran Fatih Terim'in kast ettiği isimlerin; Belhanda, Selçuk İnan ve Feghouli olduğu öğrenildi.



Özellikle tecrübeli hocanın, "Hiçbir futbolcunun 'Ben salı günü oynadım, yorgunum' deme hakkı yoktur. Gelirsin söylersin oynamazsın o zaman" sözleriyle Belhanda'yı hedef aldığı öne sürüldü.



Fatih Terim'in milli aranın ardından bu isimleri kızağa çekeceği öğrenildi. Yapılacak olan görüşmelerin ardından oyuncularının performansında bir değişiklik olmazsa ocak ayında radikal kararların alınacağı belirtildi.