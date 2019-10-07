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ABD YPG'yi satınca Hrant Dink'in 2006'daki videosu sosyal medyanın gündemine oturdu

ABD’nin bölgedeki YPG unsurlarından bağımsız olarak kendi askeri kuvvetlerini sahadan çekme kararı alması gündeme otururken, yazar Nedim Şener, sosyal medyada 2006 yılında gazeteci Hrant Dink'in bugünleri anlatan videosunu paylaştı.

Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyona ilişkin ABD, askerlerini sınırdan çekmeye başladı. Beyaz Saray Türkiye'nin operasyonuna ABD'nin karışmayacağını açıklamasıyla birlikte "ABD'nin Kürtleri sattığı" yorumları yapıldı.

Yıllarca YPG'ye para ve silah yağdıran Amerika'nın YPG'yi kendi haline bırakması sosyal medyanın gündeminde.

Hrant Dink, emperyalistlerin maşalarını 2006’da uyarmıştı

2007 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'in bugünleri anlatan videosunu Nedim Şener, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Amerika bu. Ermenileri de Kürtleri de kullanır. Gelir o kendi hesabını yapar, çeker gider"

Şener, "Hrant Dink, emperyalistlerin maşalarını 2006’da uyarmıştı: “Dün İngilizlerin, Alman, Fransızların bu topraklar üzerinde oynadığı oyun ne ise, bugün aynen oynanıyor. Amerika bu. Ermenileri de Kürtleri de kullanır. Gelir o kendi hesabını yapar, çeker gider” ifadelerine yer verdi.

Soysal medyada yorum yağdı

YPG/PKK'dan ABD'ye 'Fırat'ın doğusu' suçlaması

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı." ifadeleri kullanıldı.

Suriyeli muhaliflerden açıklama

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Afrin ilçesindeki Hamza Kuvvetleri'ne ait Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhalif grupların Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, geçen cuma Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında birleştiklerini duyurmuştu.

İdris, Fırat'ın doğusundaki bölgelerin Suriye topraklarının bir parçası olduğunun altını çizerek, "Bu topraklar, PKK ve PYD'li terörist elebaşlarının büyük kısmını oluşturduğu SDG'nin kontrolü altında. Bu teröristler bölge halkını evlerinden etti. Bizim bu safhadaki görevimiz topraklarımızı işgal eden teröristleri defederek, yerlerinden edilenleri yeniden evlerine döndürmek olacak." diye konuştu.

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