Otomobil kampanyası genişliyor Opel de faizleri sıfırladı
Kamu bankalarının kredi kampanyasını başlatmasıyla birlikte pazarda beklenen hareketlilik başladı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte Renault ve Dacia'nın bol seçenekli kampanya başlatmasının ardından, Opel de sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu.
3 kamu bankası başlattıkları kredi kampanyası ile daralan otomotiv sektörüne destek oldu. Hazırlanan paketler doğrultusunda, 50 bin ila 120 bin arasında kredilerde sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen krediler sıfır kilometre ticari araçlarda 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.
Anlaşmalı firmalar: Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.
Opel'den tüm modellerde 100 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi: Kamu bankalarının kredi kampanyasının yanında bazı otomotiv şirketleri belli miktarlarda krediler için yüzde sıfır faiz avantajı sağlayarak kampanyalara hız verdi . Opel, Renault ve Dacia Ekim ayı kampanyalarını duyurdu. Opel’in tüm modellerinde geçerli sıfır faizli kredi kampanyası 100 bin TL’ye varıyor.
Alman otomobil üreticisi Opel, Ekim ayında devreye aldığı iddialı kampanya ile Grandland X’ten Insignia’ya, Astra HB’den Combo’ya geniş ürün yelpazesinde 100 bin TL’lik yüzde 0 faizli krediyi 15 ay taksitle sunuyor. Finansman kampanyasına ek olarak Opel severler, bahsi geçen modellerde takas desteğinden ve showroom’lara özel indirimlerden de faydalanabilecekler.