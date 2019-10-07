Otomobil kampanyası genişliyor Opel de faizleri sıfırladı

3 kamu bankası başlattıkları kredi kampanyası ile daralan otomotiv sektörüne destek oldu. Hazırlanan paketler doğrultusunda, 50 bin ila 120 bin arasında kredilerde sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen krediler sıfır kilometre ticari araçlarda 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.