PTT POS İLE KÂRLI ALIŞVERİŞ

AYRICALIKLARLA TANIŞIN



Türkiye’de alışverişlerde nakit kullanımına alternatif olarak kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile işletmelerin ödeme kabulünü sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı hale getirmek, müşterilerin sosyal yardım, emekli maaş ve kurum ödemeleri gibi nakit çekim işlemlerini yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen PTT POS projesi, hem müşterilere hem de işletmelere ayrıcalıklar sunuyor. PTT Kârlı POS tarifesi ile işletmelerden hesap işletim ücreti alınmazken, işletmenin parası blokede bekletilmeden ertesi gün hesaba kesinti olmadan geçiyor. Ayrıca işletmelerden POS ücreti, verimsizlik ve inaktiflik ücretleri de talep edilmiyor.