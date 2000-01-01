PTT POS İLE KÂRLI ALIŞVERİŞ
Büyük ve küçük ölçekli işletmelerde her geçen gün yaygınlaşan PTT POS, son olarak düzenlediği Kârlı POS tarifeleri ile müşterilerine özel fırsatlar sunuyor.
179 yıllık tecrübesiyle geleneklerinden kopmadan geleceğin dünyasında söz sahibi olma yolunda ilerleyen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarken, teknolojik gelişmelere uygun hızlı ve doğru çözümler üretiyor. Dünya markası olmayı hedefleyen PTT, PTT POS uygulaması ile müşterilerine yenilikçi hizmetler vermeye devam ediyor. PTT POS uygulaması Pttkart, diğer banka ve kredi kartları ile ödeme imkanı sunarken, müşteriler Kârlı POS tarifelerinden aylık ortalama işyeri cirosuna uygun olanı seçebiliyor.
AYRICALIKLARLA TANIŞIN
Türkiye’de alışverişlerde nakit kullanımına alternatif olarak kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile işletmelerin ödeme kabulünü sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı hale getirmek, müşterilerin sosyal yardım, emekli maaş ve kurum ödemeleri gibi nakit çekim işlemlerini yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen PTT POS projesi, hem müşterilere hem de işletmelere ayrıcalıklar sunuyor. PTT Kârlı POS tarifesi ile işletmelerden hesap işletim ücreti alınmazken, işletmenin parası blokede bekletilmeden ertesi gün hesaba kesinti olmadan geçiyor. Ayrıca işletmelerden POS ücreti, verimsizlik ve inaktiflik ücretleri de talep edilmiyor.
PTT POS HİZMETİ
PTT POS (Point of Sales) Üye İşyeri Altyapısı’na Türkiye’de ve dünyada en yaygın kullanılan Visa, Mastercard ve Troy gibi kuruluşlar entegre edildi. Ağustos 2018 tarihinden bu yana devam eden çalışmalar kapsamında, Yazar Kasa POS’lara yönelik PTT POS bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi tamamlanarak, üye iş yerlerine konumlandırılmaları başladı.
PTT POS Üye İş Yerleri Projesi, PTT AŞ’nin bir tahsilat kanalı haline gelerek, vatandaşlara herhangi bir banka veya PTT iş yerine gitmeden fatura ödemeleri, vergi tahsilatları, HGS yükleme ve ilerleyen süreçte para transferine kadar birçok hizmeti yerinde ve anında almalarını sağlıyor.
Piyasa koşullarına uygun, rekabetçi pos fiyatları, sabit ücretli pos paketleri ile PTT POS ürününün yaygınlaştırma çalışmaları hızla devam etmekte olup,
PTT AŞ’nin 2023 vizyonu doğrultusunda üye işyeri sayısının Bankalararası Kart Merkezi (BKM) sıralamasında ilk 4 banka arasında yer alması hedefleniyor.