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8 yaşındaki Batuhan kalp krizine yenik düştü

Demirören Haber Ajansı

ORDU 'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın (8) cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Yenipınar Mahallesi Merkez Cami avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve halk katıldı.

Cenazede güçlükle ayakta duran baba Ahmet Artçı taziyeleri kabul etti. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Batuhan'ın cenazesi Yenipınar Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Oturduğu sırayı süsledi
Batuhan Artçı'nın okuduğu Korgan İlkokulu'ndaki sınıfında, öğretmenleri oturduğu sırayı süsledi. Sıraya çerçeveli fotoğrafı ve çiçekler konuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş okulu ziyaret ederek taziyede bulundu. 

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