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Bursa'da AVM'de çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı

BURSA 'da bir alışveriş merkezinin çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Alışveriş merkezinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Osmangazi ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple alışveriş merkezinin çatı katında yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araç ve 3 ekiple müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binayı duman kaplaması üzerine özel güvenlik görevlileri, vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları tahliye etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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