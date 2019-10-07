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Dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ ’de zabıta ekipleri tarafından şehrin belirli bölgelerinde yapılan denetimlerde yakalanan 4 dilencinin üzerinde 2 bin 842 TL ele geçirildi.

Zabıta ekipleri, son günlerde artan dilencilere yönelik cami, hastane ve iş merkezi önlerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında yakalanan 4 dilenci Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Yapılan üst aramasında dilencilerin üzerlerinden çıkan 2 bin 842 TL tutanak ile kayıt altına alındı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, insanların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceğini, uygulamaların devam edeceğini söyledi.

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