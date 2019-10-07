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Antalya’da askeri araç takla attı 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’nın Kaş ilçesinde lastiği patlayan askeri araç takla attı. Kazada biri albay 2 asker hafif yaralandı.

ANTALYA’nın Kaş ilçesine bağlı Doğular Mahallesi’nde meydana gelen kazada; içinde 3 askerin bulunduğu askeri aracın seyir halinde ilerlerken lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan araç takla atarak ters döndü.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada biri albay 2 asker hafif yaralanırken, 1 başçavuş ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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