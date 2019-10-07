Afyonkarahisar'da mesire alanındaki ceset kaybolan kadına ait çıktı

AFYONKARAHİSAR'da mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce, bankadan para çekmek için evden çıkıp, kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi. Helvacı'nın başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenirken, cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da yaşayan Huriye Helvacı (53), geçen günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, salı günü de Balçıkhisar Köyü'ndeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı ve geri dönmedi.

Durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

Başına sert cisimle vurularak öldürülmüş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, kent merkezindeki mesire alanında Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli bir işçi, 40-50 yaşlarında bir kadına ait ceset buldu. Yapılan incelemede başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

1 kişi gözaltında

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmaların sonucunda şüpheli S.I.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.