ABD Savunma Bakanı Esper Türkiye'ye yönelik paylaşımını sildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

Öte yandan Esper'in paylaştığı açıklamaya ABD Savunma Bakanlığı'nın sitesinden hala ulaşılabiliyor.

This tweet from the Secretary of Defense has now been deleted. The full statement he links to is still up on the Pentagon’s website, however https://t.co/YzsA57muZ4 pic.twitter.com/Wn6h3bF45q