Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisini bitirmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine tepki gösterdi. Öztrak, "Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Trump "Türkiye ekonomisini yok edeceğim" demişti

Trump açıklamasında "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye her konuda kendi kararını verecektir"

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."