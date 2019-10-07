HABER /  CHP

Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisini bitirmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine tepki gösterdi. Öztrak, "Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Trump "Türkiye ekonomisini yok edeceğim" demişti
Trump açıklamasında "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye her konuda kendi kararını verecektir"
Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

İlgili Haberler
Trump'ın mesajları Fatih Portakal'ı sinirlendirdi Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye operasyon tehdidi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı tutuklandı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye operasyon tehdidi
ABD'den gelen açıklamalar, doları nasıl etkiledi?
Azerbaycan'da ezan yasaklandı mı? İşte gerçek...
ÖNCEKİ HABERLER
Dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı
Putin doğum gününde maaşına zam yaptı
Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti iddiası
Afyonkarahisar'da mesire alanındaki ceset kaybolan kadına ait çıktı
Çanakkale'de korkutan orman yangını
29 Ekim şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık MEB onaylı 29 Ekim şiirleri
Yorumlar 1 yorum