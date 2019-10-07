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ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda Kongre’den Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın partisinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını getireceklerini ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceklerini duyurdu.

Graham, Trump’ın Kongre’den çıkacak Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını veto etmemesini umduğunu söyledi.

Graham, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile şimdi Suriye’deki durum hakkında konuştum. Suriye’ye girmesi halinde Türkiye’ye iki parti olarak yaptırımları getireceğiz ve DEAŞ'ın yıkılmasında ABD’ye yardım eden Kürt güçlerine (PKK/YPG) saldırmaları durumunda da Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız."

Trump'a çağrı: "Yaptırımları veto etmeyin"

Trump'a, "Türkiye’ye karşı yaptırımların veto edilmemesini umuyor ve bekliyoruz" çağrısı yapan Graham, Trump’ın kararını 'Kürt müttefiklerini terk etme ve Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye teslim etme kararı' diye niteledi.

'DEAŞ'a karşı savaşın Rusya, İran ve Türkiye’nin taşeronluğuna bırakılmasının iyi bir fikir olmadığını' dile getiren Graham, "Bunun en muhtemel sonucu İran’ın Suriye’deki hakimiyetinin garantiye alınmasıdır" dedi.

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