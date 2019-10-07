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Aydın'da üniversiteli İpek yurt odasında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi İpek Ç. (25), odasında ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici aletle yara izine rastlanmayan İpek Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Ç. (25), yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

Odaya giren temizlik görevlisi, İpek Ç.'yi hareketsiz görünce yurt görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine yurda sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İpek Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İpek Ç.'nin vücudunda ise kesici ve delici aletle yara izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, odada inceleme yaptı ardından İpek Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Doğum yerinin Hatay olduğu öğrenilen İpek Ç.'nin epilepsi hastası olduğu ve bir süredir antidepresan kullandığı belirtildi. Jandarma, İpek Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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