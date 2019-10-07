Trump: Suriye'de hiçbir tarafı tutmuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ekonomik yaptırım tehdidi sonrası bir açıklama daha yaparak "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan'la iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hazırlıklara takviyeler ise sürüyor. TSK'ya ait Obüs ve tankların namluları Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda.

Peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor

"Kimsenin tarafını tutmuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuz" dedim. ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı" diye konuştu.