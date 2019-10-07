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Trump'ın sözleri Fatih Portakal'ı çıldırttı

Fatih Portakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye operasyonuyla ilgili Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert çıktı. Portakal canlı yayında Trump'a elinden geleni ardına koyma diye seslendi.

Fatih Portakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter'daki açıklamalarına canlı yayında tepki gösterdi. Kurtuluş Savaşı mücadelesini hatırlatan Portakal, Trump'atek yumruk olduğumuzda bu ülkenin yurttaşlarının neler başardığını zamanında göstermiştir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik twitter'daki sözleri FOX TV anchormani Fatih Portakal'ı kızdırdı. Trump'ın "Türkiye'nin sınırları aşan bir şey yapması halinde, ekonomisini tamamen yok ederim" sözlerini ana haberde değerlendiren Portakal, ABD liderinin ego patlaması yaşadığını söyledi.

İşte Fatih Portakal'ın o sözleri;

"Elinizden geleni ardınıza koymayın o zaman. Böyle insanlara da, böyle ego patlaması yaşayan insanlara da... Kusura bakmayın da yani... Siz bu ülkenin yurtdaşlarının geçmişteki tarihine, ecdadının nasıl buralara geldiğini, imparatorluktan şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihe bakarsanız görürsünüz. Hiçbir anlamı da yok bunun. Büyük devlet olabilirsiniz o ayrı mesele. Şu anda emperyalist bir devlet olabilirsiniz ama biz büyük bir milletiz. Bu coğrafyanın de en önemli devletlerinden birisiyiz. Gerçekten tek yumruk olduğumuzda da neler başardığımızı da bu ülkenin yurttaşları da göstermiştir tarihte."

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