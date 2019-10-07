HABER /  YEREL

Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı

BURSA ’nın Harmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Harmancık yolu Dursunbey mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa istikametinden Dursunbey istikametine giden M.K. idaresindeki 06 DK 664 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 16 Z 4932 plakalı otomobille çarpıştı.

Takla atan araçtaki sürücü M.K. ve arkadaşı K.L. yaralanırken, diğer araçta bulunan Hasan Y. ile eşi Fatma Y. hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Harmancık Devlet Hastanesine kaldırırken, hayatını kaybeden Hasan Y. ve Fatma Y.’nin cenazeleri ise Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki
Trump'ın sözleri Fatih Portakal'ı çıldırttı
Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı tutuklandı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye operasyon tehdidi
ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon'dan yeni Türkiye hamlesi!
Halis Özkahya'ya UEFA'dan önemli görev
Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi ücret iadesi için başvurdu
Dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı
Putin doğum gününde maaşına zam yaptı
2020 sömestr tatili ne zaman 15 tatil başlangıc tarihi MEB takvimi
Yorumlar