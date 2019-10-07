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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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