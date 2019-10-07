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Türkiye'nin Suriye operasyonu başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon sözlerinin ardından Türk jetlerinin Irak-Suriye sınırındaki geçiş bölgesini vurduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonun ilk adımı Irak-Suriye geçiş noktasındaki Semelka bölgesine olduğu ileri sürüldü.

Operasyonun ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik hava sahasının kapatılması ve istihbarat paylaşımını durdurulduğunu açıklamasıyla eş zamanlı olması dikkat çekerken, Semelka bölgesinin terör unsurlarının geçiş bölgesi olduğu belirtiliyor.

Bölge kaynakları Semelka bölgesinin YPG/PKK'ya yönelik askeri sevkiyatların geçiş güzergahı olduğunu belirtirken, Türk jetlerinin bölgedeki bazı konvoyları hedef aldığını kaydediyor.

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