HABER /  DÜNYA

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Anadolu Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den gelen açıklamalar, doları nasıl etkiledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Hep birlikte güçlenelim
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Türkiye'nin Suriye operasyonu başladı mı?
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı tutuklandı
Irak ve Suriye tezkereleri Meclis'te görüşülecek
ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon'dan yeni Türkiye hamlesi!
Eniştesiyle tartışan Afganlı genç dehşet saçtı
THY 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı
Aydın'da üniversiteli İpek yurt odasında ölü bulundu
Azerbaycan'da ezan yasaklandı mı? İşte gerçek...
Cemil İpekçi evlilikleri kaç kere evlendi ilk karısı 17 yaşında...
Yorumlar