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Pentagon'dan yeni Türkiye hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerinin ardından bir hamle de Pantegon'dan geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'deki görevden çıkarıldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu" ifadelerini kullandı. 

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor" yanıtını verdi.

"Türkiye'ye hava sahasına kapattık"

CNN muhabiri Jennifer Hansler, ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkilinin kendisine "Şu an Suriye'nin kuzeydoğusundaki hava sahasını kontrol ediyoruz. Türkiye'ye hava sahasını kapattık. Yakın gelecekte de bunu değiştirme niyetimiz yok" açıklamasını yaptığını ileri sürdü.

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